Ousmane Dembelé está de regresso aos trabalhos do PSG, depois de ter sido afastado por alegada «falta de compromisso», segundo afirmou Luis Enrique.

De acordo com a imprensa francesa (L'Équipe e Le Parisien), o internacional francês pediu desculpa ao técnico dos parisienses e deve ser opção para a visita ao terreno do Nice. Na antevisão ao encontro com o Arsenal, desta quarta-feira, Luis Enrique abordou o tema e afirmou que face à atitude do atleta, o melhor para a equipa foi deixá-lo de fora.

«Se alguém não respeitar as obrigações para com a equipa e não estiver preparado… considero esta semana importante, considero este jogo importante e quero que os meus jogadores estejam nas melhores condições possíveis. Por isso deixei-o de fora, quero o melhor para a equipa», disse, citado pela RMC Sport.

Toda esta novela começou com uma discussão entre o atleta e o técnico, sendo que as críticas feitas à exibição do internacional francês não caíram bem ao mesmo. O PSG defronta o Nice este domingo, a partir das 20h45.