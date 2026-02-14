Está a escaldar o ambiente no balneário do PSG e tudo começou com duras críticas de Dembélé ao resto da equipa, na sequência da derrota frente ao Rennes... mas a resposta de Luis Enrique não se fez esperar.

Na habitual conferência de imprensa após o encontro, o técnico garantiu que nenhum jogador está «acima» do clube e que as declarações «não valem nada».

«Não irei permitir que nenhum jogador se ache mais importante do que o clube. Nem eu, nem o diretor desportivo, nem o presidente. Essas declarações não valem nada, absolutamente nada. São fruto do incómodo, depois de um jogo, e acho que isso está claro», afirmou.

Ora, este momento surgiu minutos depois da presença de Dembélé numa flash interview, em que apontou dedos à falta de «vontade» de toda a equipa e referiu que não está a colocar o PSG em «primeiro lugar».

«Tivemos um início de jogo fraco. Penso que o Rennes fez um jogo muito bom e precisamos de mostrar mais vontade. Se jogarmos sozinhos em campo não vai funcionar. Na época passada colocámos o clube em primeiro lugar, antes de pensarmos em nós mesmos. Temos de redescobrir isso, especialmente neste tipo de jogos». assegurou.