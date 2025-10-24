O Nantes deslocou-se até ao reduto do Paris FC e venceu por 2-1, somando assim apenas a segunda vitória em nove jornadas nesta edição da Liga Francesa.

Anthony Lopes foi titular no conjunto visitante, que logo aos dois minutos já vencia por 1-0, graças ao golo de El Arabi. Uma vantagem que podia ter durado apenas dois minutos, não fosse Krasso estar em posição irregular.

Só que o golo da formação da capital acabou mesmo por chegar aos 15 minutos e por intermédio de Samir Chergui. Apesar da pouca posse de bola durante todo o encontro, o Nantes conseguiu criar situações de perigo junto da baliza adversária e o segundo da turma de Luís Castro surgiu ainda antes do intervalo.

Na sequência de um pontapé de canto, a bola foi cortada para fora da área e lá apareceu Matthis Abline, que nem a deixou bater no chão, rematando forte e sem qualquer hipótese para Nkambadio. Um autêntico golaço do jovem avançado francês.

O segundo tempo não teve muita história e o resultado acabou por se manter até final, apesar da pressão exercida pelo Paris FC, perante os seus adeptos. Este resultado permite ao Nantes subir à 13.ª posição da tabela, com apenas um ponto de atraso para o adversário desta sexta-feira, que é 11.º.