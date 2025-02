O Paris FC, equipa francesa que está a lutar pela subida à Ligue 1, anunciou que a partir da próxima época vai jogar no Estádio Jean-Bouin, vizinho do lado (literalmente!) do Parque dos Príncipes, casa dos milionários do Paris Saint-Germain.

Em comunicado, o clube da capital francesa informou ter chegado a acordo com o Stade Français, equipa de râguebi que ali joga, para dividir a casa pelo menos até 2029.

Construído em 1925, o Estádio Jean-Bouin foi alvo duas grandes ao longo dos anos. A última, em 2013, contemplou uma renovação de toda a infraestrutura.

O Paris FC, que não compete no principal escalão de França desde 1979, joga no Estádio Sébastien Charléty, situado a 8 quilómetros do Jean-Bouin.

A nova residência do Paris FC cria novos desafios. Por questões de segurança, Paris FC e PSG não deverão jogar em casa no mesmo dia.

O Paris FC é maioritariamente detido desde 2024 pela família Arnault, a mais rica de França, proprietária do império LVMH, que controla marcas de luxo com a Louis Vuitton, Dior, Moet & Chandon, entre muitas outras. A Red Bull detém 10,6 por cento das ações do clube.

