O Estrasburgo deslocou-se até ao reduto do Paris FC e venceu por 3-2, com destaque para a exibição de Diego Moreira.

Sem poder contar com Otávio Ataíde, ex-FC Porto, que se encontrava suspenso, a equipa da casa chegou ao intervalo em desvantagem no marcador e um dos culpados foi mesmo o internacional belga. Diego Moreira descobriu Kendry Paez dentro da área com um cruzamento sublime e o avançado finalizou de cabeça para o 1-0.

Veja aqui a assistência de Diego Moreira:

Este foi o único lance de destaque do primeiro tempo e mais golos só mesmo nos últimos minutos do jogo. Guéla Doué tratou de fazer o segundo para o Estrasburgo aos 78 e pouco depois, Dicko devolveu as esperanças de um possível empate aos adeptos parisienses.

Só que a euforia durou apenas seis minutos e Emegha tratou de acabar com as dúvidas, com o 3-1 após assistência de Doukouré. No período de compensação, Gory finalizou para o 3-2 final e o Estrasburgo somou a quarta vitória em cinco jogos para a Liga Francesa.