O estudo é do L'Équipe e revela, esta quinta-feira, quem são os jogadores mais bem pagos da Ligue 1, a primeira divisão do futebol francês.

Sem surpresa, o Paris Saint-Germain domina a lista com o top 30 publicada: Mbappé é o mais bem pago, depois da renovação milionária assinada o ano passado, e os dois seguintes não são difíceis de adivinhar.

É já fora do top 10, de resto, que se encontra o primeiro jogador que não do PSG, numa lista que conta ainda com a presença de dois futebolistas portugueses e um antigo jogador do FC Porto.

Veja, na galeria acima associada, os jogadores mais bem pagos da Ligue 1.