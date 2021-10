Marselha e Paris Saint-Germain empataram esta noite (0-0), no jogo que encerrou a jornada 11 da Ligue 1.

Dentro de campo, não houve golos, mas este duelo clássico do futebol francês foi, como sempre, ‘quentinho’ fora do relvado. Neymar e Messi, por exemplo, precisaram de ‘escolta’ para baterem os cantos.

Depois, já na segunda parte, um adepto invadiu o relvado com a partida em andamento simplesmente para tocar em... Messi.

Com a bola a rolar, até houve golos. Mas foram ambos invalidados.

Aos 14 minutos, Luan Peres marcou um autogolo, mas o lance foi invalidado por fora de jogo de Neymar. Pouco depois, Milik também bateu Navas, mas também foi apanhado em ‘offside’.

De resto, a equipa da casa jogou em vantagem numérica durante quase toda a segunda parte, por expulsão de Hakimi, mas não conseguiu tirar partido disso.

Além disso, tivemos ainda dois portugueses em ação: Nuno Mendes e Danilo foram titulares no conjunto parisiense.

Com este resultado o PSG segue na liderança do campeonato francês, com 28 pontos, enquanto o Marselha é quarto, com 18.