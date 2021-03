Angel Di María foi titular no Paris Saint-Germain-Nantes deste domingo mas abandonou o terreno de jogo ao minuto 62, saindo imediatamente do estádio. Segundo a imprensa francesa, que terá confirmado esta informação junto do clube, a casa do argentino tinha sido assaltada.



Leonardo, diretor desportivo do PSG, desceu da tribuna para informar Mauricio Pochettino, com o treinador a efetuar a substituição de imediato.



De acordo com as informações oriundas de França, familiares de Di María estavam em casa - nomeadamente, a mulher e as duas filhas - no momento do assalto e foram aprisionados pelos intrusos.



O jornal L'Equipe, entretanto, garante que outro jogador do Paris Saint-Germain - não identificado - foi igualmente alvo de um assalto à sua habitação neste domingo.