Neymar foi expulso nos instantes finais da derrota do Paris Saint-Germain frente ao Marselha, por dar uma palmada na nuca de Álvaro González, mas não está arrependido.

O avançado do PSG já se tinha queixado do defesa espanhol durante a primeira parte, acusando-o de racismo, e no final da partida voltou a expressar-se contra o jogador do Marselha.

«O único arrependimento que tenho é não ter dado na cara desse idiota», escreveu Neymar, nas redes sociais.

Depois, Neymar voltou às redes para se voltar a atirar a González.

«O VAR pegar a minha agressão é fácil… agora eu quero vê-lo a pegar a imagem do racista a chamar-me de ‘macaco filho da p***’… isso eu quero ver!», escreveu o brasileiro, recordando ainda o episódio em que foi admoestado por ter feito um «cabrito» sobre um adversário.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020