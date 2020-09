Neymar foi expulso nos instantes finais da derrota do Paris Saint-Germain frente ao Marselha, por dar uma palmada na nuca de Álvaro González, mas não está arrependido.

O avançado do PSG já se tinha queixado do defesa espanhol durante a primeira parte, acusando-o de racismo, e no final da partida voltou a expressar-se contra o jogador do Marselha.

«O único arrependimento que tenho é não ter dado na cara desse idiota», escreveu Neymar, nas redes sociais.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020