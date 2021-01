Mauricio Pochettino foi apresentado esta terça-feira como novo treinador do Paris Saint-Germain, três dias depois de ter sido oficializado.

Em conferência de imprensa, o técnico argentino não escondeu a satisfação por regressar a Paris, ele que foi jogador do clube entre 2000 e 2003.

«O Pai Natal foi generoso comigo, aproveito para agradecer ao presidente [Nasser Al-Khelaifi] e ao Leonardo [diretor-desportivo] pela confiança e por estar de volta a esta casa. Estou muito feliz, é um sonho estar de regresso a Paris», começou por dizer, citado pelo L'Équipe.

Pochettino foi questionado três vezes sobre uma possível chegada de Messi ao PSG no verão, mas preferiu deixar «os boatos de lado», apesar de reconhecer que «todos os grandes jogadores são bem-vindos».

De resto, o treinador de 48 anos foi questionado também sobre a hipótese de contratar Christian Eriksen, com quem trabalhou no Tottenham: «Não é hora de comentar rumores, chegámos há poucos dias. Estamos a acompanhar a recuperação dos nossos lesionados, estamos a conversar com o Leonardo e é verdade que um clube como o PSG está a olhar para todas as possibilidades que tem.»

Mauricio Pochettino fará a estreia no comando técnico do PSG esta quarta-feira, na deslocação ao terreno do Saint-Étienne.