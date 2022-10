Depois do empate frente ao Benfica, o Paris Saint-Germain voltou a marcar passo, desta feita no campeonato francês, depois de um nulo em casa do Reims.

À semelhança de Roger Schmidt, o técnico dos parisienses, Christophe Galtier, foi a jogo com uma equipa cheia de novidades: do trio da frente, só Mbappé foi titular, ao passo que jogadores como Vitinha ou Hakimi foram poupados.

Dos portugueses do plantel, só Danilo jogou no onze inicial – Nuno Mendes e Renato Sanches, lesionados, não estiveram na ficha de jogo.

Em campo, houve mais confusão do que futebol propriamente dito.

Tudo começou ainda no primeiro tempo, quando Sergio Ramos não concordou com uma falta que lhe foi apitada e ‘cresceu para o árbitro’. Numa primeira, o juiz mostrou cartão amarelo ao defesa esapanhol, mas depois acabou por expulsá-lo.

O PSG teria de jogar toda a segunda parte reduzido a dez unidades.

E nessa etapa complementar, diga-se, os momentos de confusão sucederam-se. Primeiro com Neymar, que não gostou de um ‘encosto’ de um adversário.

Depois, já perto do apito final, foi Hakimi a pedir justificações depois de uma falta sofrida por Neymar, antes de se gerar mais um momento de confusão na sequência de uma entrada mais ríspida de Mbappé.

No meio do caos, era Vitinha, lançado ao intervalo, que pedia «cabeça» aos companheiros.

Com este empate, o Paris Saint-Germain segue na liderança da Ligue 1, com mais três pontos do que o Marselha e mais quatro do que o Lorient, embora tenha mais um jogo do que este último.

Segue-se agora novamente o Benfica, no Parque dos Príncipes (terça-feira), numa partida a contar para a quarta jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

(IMAGENS ELEVEN)