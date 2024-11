Num dia que é de inauguração oficial do centro de treinos do Paris Saint-Germain, a equipa principal masculina dos franceses foi presenteada com um treino debaixo de neve, esta quinta-feira.

Em Poissy, nos arredores de Paris, o plantel treinado por Luis Enrique teve uma sessão um pouco diferente e algumas brincadeiras não faltaram. O médio português João Neves que o diga: não só foi dos poucos que não colocou um gorro na cabeça, tal como Vitinha, como ainda alinhou numa brincadeira com uma bola, juntamente com Arnau Tenas.

O PSG prepara a receção ao Toulouse, a contar para a 12.ª jornada da liga francesa, num jogo marcado para as 20 horas de sexta-feira, no Parque dos Príncipes.

O centro de treinos em Poissy, a 25 minutos do estádio, designar-se Campus Paris Saint-Germain e abrange 59 hectares. As equipas do PSG já ocupam as instalações desde o verão de 2023, mas só agora o centro foi inaugurado, reunindo as equipas profissionais masculinas e femininas do clube.

