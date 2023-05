O Paris Saint-Germain é virtual campeão de França, depois de vencer esta noite o Auxerre, por 2-1, em jogo da 36.ª jornada da Ligue 1.

Com Danilo Pereira no onze titular, os parisienses adiantaram-se no marcador ao minuto seis, por Kylian Mbappé, assistido por Fabian Ruiz. Dois minutos depois, novo golo de Mbappé, desta feita servido por Lionel Messi.

Na etapa complementar, a formação da casa ainda reduziu, por Sinayoko, mas a vitória já não fugiu aos parisienses, que contaram ainda com Vitinha e Renato Sanches como suplentes utilizados.

A duas jornadas do fim, o PSG tem seis pontos de vantagem sobre o Lens e com confronto direto nulo entre as duas equipas. O emblema de Paris tem, no entanto, uma vantagem grande na diferença de golos: mais 16.