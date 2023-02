Depois de dois jogos sem ganhar, o Paris Saint-Germain regressou esta noite às vitórias, em casa do Montpellier (3-1), em jogo da 21.ª jornada da Ligue 1.

Nuno Mendes, Danilo e Vitinha foram titulares nos parisienses, mas foi Kylian Mbappé o primeiro a estar em destaque: o avançado francês dispôs de um penálti aos dez minutos, mas permitiu a defesa de Lecomte. O árbitro mandou repetir, Lecomte voltou a defender e na recarga Kylian falhou escandalosamente de baliza aberta.

O azar não ficou por aí, já que o número sete do PSG foi substituído aos 21 minutos devido a lesão. O mesmo sucedeu depois a Sergio Ramos: entrou Renato Sanches para o lugar do defesa espanhol.

Messi e Hakimi marcaram, mas em ambas as ocasiões o árbitro anulou o golo com recurso ao VAR. Mas à terceira foi de vez: Fabian Ruiz fez o 1-0 aos 55 minutos.

Aos 72 minutos, novo golo, desta vez pelo sujeito do costume: Ruiz desta vez assistiu e foi Messi, com muita classe, a finalizar para a baliza.

O Montpellier reduziu aos 89 minutos, por Nordin, mas Zaire-Ewery, jovem de apenas 16 anos (!), fez o 3-1 final nos descontos. Estreia a marcar para o médio.

Com este resultado, o PSG segue na liderança do campeonato francês, com cinco pontos de vantagem sobre o Marselha. O Montpellier é 14.º, com 20 pontos.

No Principado, o Mónaco recebeu e venceu o Auxerre, por 3-2. Os monegascos contaram com Gelson Martins no onze titular e marcaram por Bem Yedder, Bem Seghir e Embolo. Abline e Nuno da Costa fizeram os golos do conjunto visitante.

Já o Lens, de David Costa, perdeu por 1-0 na receção ao Nice – golo de Laborde –, ao passo que o Lyon, de Anthony Lopes, não saiu do nulo frente ao Brest.