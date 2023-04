O treinador do Paris Saint-Germain revelou que, além de Renato Sanches, também Nuno Mendes foi substituído no triunfo frente ao Nice (0-2) devido a um problema muscular, acrescentando que o lateral não consegue debelar este problema desde o Mundial do Qatar.

«Perdemos o Renato esta noite, por uma lesão nos adutores, e o Nuno Mendes também sentiu fadiga, devido a um problema muscular que o importuna desde o Mundial do Qatar. Foi por isso o substitui», disse Christophe Galtier, esclarecendo ainda os motivos de um gesto intempestivo que teve no final do jogo para com os adeptos do Nice, sua antiga equipa.

«A minha mãe tem 83 anos e acabou de debelar um cancro. Fim de assunto. Se os que se sentam na tribuna de honra querem a Champions [em 2023/24], é graças ao meu trabalho na época anterior [2021/22]. O que as pessoas pensam, é fruto desse nosso trabalho, além do trabalho de Didier [Digard, agora treinador do Nice], que ainda tem a Liga Europa na mira», declarou, acrescentando os motivos para um triunfo suado num jogo em que colocou de início o quarteto português, composto por Danilo, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches.

«Desta vez, ganhámos porque os jogadores trabalharam em conjunto. Ganhar um campeonato jamais foi fácil: todos se batem até à exaustão. Passámos por momentos difíceis por haver um estado de fadiga generalizado em muitos jogadores», concluiu.