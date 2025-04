O Paris Saint-Germain é campeão francês! Este sábado, o coletivo de Paris bateu o Angers em casa (1-0) e levantou pela 13.ª vez o troféu da Ligue 1.

Após o apito final, a equipa técnica juntou-se a Luis Enrique e fez a festa no relvado. Entre saltos e gritos, o treinador do PSG acabou a ser elevado no ar. O Parc des Princes, que aguardava o final do encontro, foi à loucura com a vitória.

Os quatro portugueses também festejaram em euforia a conquista do campeonato.

Veja o momento do apito final e o início da festa: