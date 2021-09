Três dias depois de ter vencido o Ol. Lyon com um golo Icardi aos 90+3 (2-1), o Paris Saint-Germain garantiu o mesmo resultado no terreno do Metz, na 7.ª jornada da Ligue 1, com um golo de Hakimi aos 90+5.



Achraf Hakimi foi a grande figura do encontro num PSG que contou com os portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes no onze inicial. O lateral saiu na reta final da partida (81m), cedendo o seu lugar a Draxler.



Ao quinto minuto de jogo, com a ajuda da tecnologia da linha de golo, Hakimi festejou o 0-1. Kiki Kouyaté (39m) fez o empate para o Metz ainda na primeira parte e as maiores emoções ficaram guardadas para os instantes finais do encontro.



O árbitro começou por dar três minutos de descontos. Porém, logo no início do período adicional, Dylan Bronn foi expulso por acumulação de cartolinas amarelas, ao tentar retardar a reposição da bola em jogo.



Irritado com a expulsão do capitão do Metz, o treinador da equipa da casa também recebeu ordem de expulsão, logo depois. A reação de Frédéric Antonetti, que pode ver no vídeo associado a este artigo, é imperdível.



Aproveitando o tempo de compensação em cima do tempo de compensação, o Paris Saint-Germain chegou ao 2-1 na sequência de um passe soberbo de Neymar, que deixou Hakimi com a bola na área, já ao minuto 90+5. O lateral marroquino puxou para dentro e rematou para o fundo da baliza do Metz.