O Paris Saint-Germain já é campeão, e talvez isso explique algum do relaxamento que aconteceu esta noite na receção ao Troyes (2-2), na 36.ª jornada da Ligue 1.

Nuno Mendes e Danilo fora titulares e participaram na construção de uma vantagem confortável para os parisienses: Marquinhos abriu o marcador aos seis minutos, assistido por Di María, e Neymar fez o 2-0 aos 25, de penálti.

Mas depois houve o tal relaxamento da equipa de Mauricio Pochettino, e o Troyes recuperou.

Ike Ugbo, aos 30 minutos, reduziu para 2-1 e no início da segunda parte, também de penálti, Florian Tardieu.

Já o Bordéus, com Ricardo Mangas a titular, complicou e de que maneira a permanência, com uma goleada sofrida por 4-1 em casa do Angers, de Pereira Lage.

De resto, foi do pé de Pereira Lage que saiu o 1-0, aos cinco minutos: o médio português assistiu Mohamed-Ali Cho. Ainda na primeira parte, Batista Mendy ampliou a vantagem.

À hora de jogo, Sekou Mara ainda reduziu para 2-1, mas Bahoken, e Pereira Lage, agora a marcar, elevaram o resultado para 4-1.

O Bordéus está agora no último lugar, já sem hipóteses de conseguir a permanência direta e a quatro pontos do play-off, com seis por disputar.

Noutros jogos so dia, o Clermont venceu na receção ao Montepllier (2-1) – Pedro Mendes não saiu do banco –, e o Lens triunfou no terreno do Reims (David Costa foi titular), por 2-1.

Por fim, o Marselha ganhou de forma tranquila em casa do Lorient.