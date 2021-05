O Paris Saint-Germain empatou esta noite em casa do Rennes, 1-1, em jogo da 36.ª jornada da Liga Francesa, e pode ter comprometido as aspirações de se sagrar campeão francês.

Com Danilo Pereira a jogar os 90 minutos, os parisienses adiantaram-se no marcador aos 45m, numa grande penalidade convertida por Neymar, mas já na segunda parte Sehroy Guirassy fez o empate aos 70m, num cabeceamento após canto. A expulsão do internacional francês Kimpembe já perto do final deixaria o PSG reduzido a dez num jogo muito repartido.

Com este resultado, o PSG continua em segundo lugar, mas fica a três pontos do Lille com duas jornadas por disputar. A equipa dos portugueses José Fonte, Xeka, Tiago Djaló e Renato Sanches está a quatro pontos de poder sagrar-se campeã francesa.

