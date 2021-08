O Paris Saint-Germain, com o português Danilo Pereira no setor intermediário, foi a Troyes vencer a equipa local (1-2), em encontro referente à 1.ª jornada da Ligue 1 de França.



A equipa da casa até marcou primeiro, por intermédio de Oualid El Hajjam, mas o PSG deu rapidamente a volta com golos de Achraf Hakimi (19m) e Mauro Icardi (21m).



Em Lyon, com Anthony Lopes na baliza, o Olympique foi surpreendido por um golo de Irvin Cardona (43m) e seria o bem conhecido Islam Slimani, dois minutos depois de entrar em campo, a fixar o resultado final (1-1), resgatando um ponto para a sua equipa.



Veja o golo de Slimani: