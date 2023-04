O Paris Saint-Germain precisou de pouco tempo e pouco esforço para bater o Angers, último classificado da Liga francesa, por 2-1.

Com Danilo e Vitinha na equipa titular da equipa parisiense, esteve em destaque a dupla do costume: Messi e Mbappé.

Logo aos 9m, o argentino descobriu Bernat nas costas da defesa do Angers e o espanhol que jogou no lugar que tem sido de Nuno Mendes cruzou da esquerda. Mbappé ainda falhou a bola no primeiro remate, mas à segunda marcou mesmo.

E aos 26 minutos foi tudo ainda mais simples. Hakimi recuperou a bola à entrada da área defensiva do PSG e tocou para Messi que, do círculo central colocou a bola nas costas da defesa para a corrida de Messi. O francês contornou o guarda-redes e empurrou para o seu segundo golo da partida e o 22.º no campeonato, reforçando o estatuto de melhor marcador.

Na segunda parte jogou-se a um ritmo muito baixo, a equipa da casa ainda reduziu o marcador aos 87m, mas o PSG segurou o triunfo que lhe permite pressionar o Marselha, segundo classificado, que joga em casa do Lyon e vai entrar em campo com menos 11 pontos.