Apesar do plantel recheado de estrelas, o Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino continua sem vencer e esta noite empatou em Lens, a uma bola. Foi o segundo empate consecutivo na Liga Francesa.

Com Danilo no onze, os parisienses viram-se em desvantagem pouco depois da hora de jogo: Messi ficou caído no chão e Fofana não esteve com meias medidas e rematou forte. A bola não foi muito colocada, mas Keylor Navas facilitou deixou a bola entrar.

O jogo partiu e, curiosamente, foi a equipa da casa que continuou a ser mais perigosa: pouco depois do golo, o português David Costa atirou ao poste.

Pochettino lançou depois Nuno Mendes, Mbappé e Wijnaldum e acertou em cheio: o lateral luso deu em Mbappé e o francês cruzou para o golo de Wijnaldum aos 90+1 minutos.

Em cima do apito final, Messi ainda dispôs de um livre direto em zona frontal, mas atirou por cima.

Com este resultado, o PSG segue na liderança da Ligue 1, com 42 pontos, mais 13 do que o Marselha, segundo classificado. O Lens é quinto, com 27 pontos.