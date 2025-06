Paul Pogba recordou o período difícil que viveu, após a suspensão por doping de 18 meses, que está prestes a terminar e a falta de apoio que sentiu da Juventus, durante todo o processo.

Em entrevista à TF1, o internacional francês abordou a polémica, admitiu que teve dificuldades em comunicar com os filhos sobre toda a situação e garantiu estar mais do que pronto para regressar aos relvados, já que ainda se sente «como uma criança».

«Não entendi nada. Foi algo que me retiraram e eu não estava preparado. A forma como a sentença foi aplicada e tudo mais acabou por ser um choque. Quatro anos de suspensão por doping, sem qualquer explicação e sem que ninguém pudesse ouvir o que tinha para dizer. Foi muito difícil para mim», começou por referir.

«Pedi ajuda à Juventus, mas não a recebi. Pensei que estava em guerra com as autoridades anti-doping e não com a Juventus. Tive de deixar Itália porque a escola dos meus filhos era ao lado do centro de treinos do clube. Não os conseguia levar porque sabia que não poderia jogar durante muito tempo. Eles estavam sempre a perguntar-me porque não jogava e quando é que me voltavam a ver. Agora estou preparado mental e fisicamente. Mal posso esperar para voltar. Tenho 32 anos, mas ainda me sinto uma criança», acrescentou.

Recorde-se que Pogba não soma qualquer minuto em jogos oficiais desde 3 de outubro de 2023, quando foi suplente utilizado frente ao Empoli.