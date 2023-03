Com André Gomes no onze, o Lille empatou a três golos na receção ao Lyon no arranque da jornada 27 da Liga francesa.

A equipa de Paulo Fonseca vencia por 3-1 já na reta final do jogo, mas Alexandre Lacazette entrou em cena para roubar o protagonismo a outro avançado, do Lille, que tinha assinado um hat-trick.

Depois da primeira parte ter chegado ao fim com um nulo no marcador, a segunda parte começou com um golo que Jonathan David, homem-golo do Lille, dedicou a Tiago Djaló, que se lesionou recentemente com gravidade e não volta a jogar esta época.

Aos 61 minutos, Jonathan David bisou na conversão de um castigo máximo, mas Barcola, também ele em plano de evidência nesta sexta-feira, encurtou distâncias pouco depois.

Aos 79 minutos, Jonathan David chegou ao hat-trick à boleia de novo pontapé da marca dos 11 metros e acreditava-se que o jogo já estivesse resolvido.

Só que por essa altura já estava em campo um tal de Alexandre Lacazette, que foi a jogo só aos 72 minutos, mas ainda bem a tempo de quase o virar do avesso. Reduziu aos 83 minutos e fez o 3-3 final ao minuto 89.

Com este resultado, o Lille mantém-se no 6.º lugar da Liga francesa com 46 pontos, agora em igualdade pontual com o Rennes (5.º) mas mais um jogo. Já o Lyon segue na 8.ª posição com 40 pontos.