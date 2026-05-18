Afinal, foi só um susto: Dembélé fica em tratamento, mas não preocupa
Avançado saiu aos 27 minutos do dérbi com o Paris FC, da última jornada da liga francesa
Ousmane Dembélé não deverá enfrentar uma paragem prolongada, depois de o clube francês ter esclarecido que o internacional gaulês foi substituído «por precaução» no dérbi frente ao Paris FC, devido a uma pequena mialgia no gémeo da perna direita.
O avançado deixou o encontro aos 27 minutos, sendo rendido por Gonçalo Ramos, numa substituição que gerou alguma apreensão. Ainda assim, o boletim clínico divulgado pela formação parisiense aponta apenas para tratamento e vigilância nos próximos dias, afastando, para já, um cenário mais preocupante.
De recordar, Dembélé está convocado pela seleção francesa para o próximo Campeonato do Mundo, que arranca a 11 de junho, mas antes disso terá pela frente a final da Liga dos Campeões, marcada para 30 de maio, diante do Arsenal.