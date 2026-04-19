França
Há 32 min
Atenção, Martínez: Vitinha sai a coxear após lance dividido com Endrick
Momento acontece no início da jogada que termina com golo de Afonso Moreira no PSG-Lyon
Vitinha deixou o relvado do Parque dos Príncipes a coxear e o jornal L'Équipe fala numa possível lesão no tornozelo direito.
Tudo aconteceu aos 17 minutos, no início da jogada que resultou no 2-0 a favor do Lyon, apontado por Afonso Moreira. O internacional português disputou uma bola no ar, com Endrick, e acabou por cair mal, começando logo aí a coxear. Certo é que apenas deixou o relvado 20 minutos depois, dando lugar a Zaïre-Emery.
Resta agora perceber a gravidade da lesão, sendo que o PSG também não pode contar com Nuno Mendes para o jogo deste domingo frente à equipa de Paulo Fonseca. Esta temporada, Vitinha leva sete golos e dez assistências em 44 jogos pela equipa principal do PSG.
Continuar a ler
TAGS: França PSG Lyon Vitinha Roberto Martínez
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS