Agora sim, é oficial. João Neves é jogador do PSG e além de ter um contrato válido até 2029, o internacional português custa aos cofres dos parisienses praticamente 60 milhões de euros (mais 10 milhões em objetivos).

Este valor coloca a transferência do ex-Benfica entre as dez mais caras de sempre em Portugal, à frente de nomes como Bruno Fernandes, Pedro Porro ou até Luis Díaz.

No topo da lista mantém-se a contratação de Enzo Fernández por parte do Chelsea, que rendeu aos cofres dos encarnados 121 milhões de euros. Depois surgem mais quatro jogadores provenientes do Benfica: João Félix (120 milhões de euros pagos pelo Atlético Madrid), Darwin Núñez (75 milhões de euros pagos pelo Liverpool), Rúben Dias (68 milhões de euros pagos pelo Man. City) e Gonçalo Ramos (65 milhões de euros pagos pelo PSG).

Acima de João Neves estão ainda as transferências de Otavio e Manuel Ugarte, que saíram de FC Porto e Sporting, respetivamente, por 60 milhões de euros para o Al Nassr (Otavio) e para o PSG (Ugarte).

Se olharmos apenas para as vendas do Benfica, João Neves ocupa o sexto lugar em termos de negócios mais lucrativos para o clube, apenas superado pelos cinco nomes já acima mencionados. Ederson, Witsel, Raúl Jiménez, Lindelöf e Renato Sanches completam o puzzle das transferências mais caras na história das águias.

No PSG, João Neves vai reencontrar Gonçalo Ramos e ainda partilhar balneário com os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha.

Ao serviço da equipa principal do Benfica, o médio de apenas 19 anos conquistou uma Liga (2022/23) e uma Supertaça (2023), num total de quatro golos e duas assistências em 75 jogos realizados.