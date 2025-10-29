Vitinha vive claramente um dos melhores momentos da carreira. Aos 25 anos, o médio do Paris Saint-Germain conquistou a Liga dos Campeões, venceu a Liga das Nações com Portugal e terminou no terceiro lugar na Bola de Ouro de 2025, apenas atrás de Lamine Yamal e Dembélé, colega do PSG.

Em entrevista às rádios francesas ICI Paris Île-de-France e Radio France, o antigo jogador do FC Porto voltou a comentar o feito.

«É verdade que é estranho. É o sonho máximo. Sonhas sempre em estar bem colocado na classificação, mas quando o momento chega, tudo vem naturalmente. Vives com menos euforia do que imaginarias», confessou.

O médio admite, contudo, que com o tempo o peso da conquista ganhou outra dimensão.

«Quando percebes, com a tua família e os teus amigos, que foste terceiro na Bola de Ouro, é incrível, é um sonho. Mas também traz responsabilidades. Tens de tentar manter esse nível», referiu.

Luis Enrique chegou ao PSG uma época depois de Vitinha, mas foi já com o treinador espanhol que o médio viveu e teve a sua evolução no clube da capital francesa.

«Ele levou-me a outro nível, um nível que, na altura, nem pensava poder alcançar. Comecei bem o ano com ele, mostrei do que era capaz e ganhei confiança. Até o meu reposicionamento em campo ganhou outra dimensão, eu também ganhei outra dimensão», sublinhou.

Desde a chegada do treinador espanhol, Vitinha tem sido peça-chave no meio-campo parisiense, muitas vezes a atuar como «número 6», uma função que o próprio descreve como «naturalmente desafiante, mas onde se sente confortável».

«Gosto de controlar o jogo, ditar o que vamos fazer, quando e como. É por isso que gosto tanto de jogar nessa posição», explicou.

Depois de na época passada ter ganho quase tudo a nível de clubes (faltou o Mundial), Vitinha promete não abrandar nesta nova temporada.

«Se me dissessem aos 12 anos que aos 25 seria terceiro na Bola de Ouro, teria um peso incrível. Agora só quero continuar neste nível. Estou no lugar perfeito para isso, o PSG, campeão europeu em título. Quero fazer a mesma época… e, se possível, ainda melhor», concluiu.