Christophe Dugarry, campeão mundial de 1998 pela França, esteve em conversa no canal RMC Sports, onde se mostrou irritado com a situação de Kylian Mbappé, que está a seis meses de acabar contrato com o PSG, e que desde 1 de janeiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

«Espero que ele (Mbappé) vá embora, do fundo do coração. Acho que está estagnado. Nos duelos é cada vez mais previsível, falta-lhe força, caráter e luta. Desaparece muitas vezes. Na atitude, com os braços cada vez mais levantados, é algo bastante negativo que ele transmite», referiu o antigo avançado que representou clubes como Bordéus, Marselha, Barcelona, Birmingham City e AC Milan.

Sobre o impasse na renovação e a falta de esclarecimentos por parte do jogador, Dugarry pediu para Mbappé clarificar o assunto o«mais rápido possível, para que as coisas sejam o mais simples possível de resolver», explicando que está «cansado de ouvir comentários idiotas sobre o futuro clube (de Mbappé) a cada seis meses».

«Ele não foi contratado pelas estatísticas, mas para ajudar o seu clube a ganhar a Liga dos Campeões. Este não é o caso neste momento. Renovação? Ele sabe muito bem que durante seis meses os meios de comunicação só irão falar sobre isso», concluiu.