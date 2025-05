A Liga Francesa divulgou, este domingo, a lista de prémios da temporada, com destaque principal para Ousmane Dembélé, considerado o melhor jogador do campeonato francês. O PSG foi, com alguma naturalidade, o clube mais representado no onze ideal da Liga, com três portugueses (Nuno Mendes, Vitinha e João Neves).

Quanto aos restantes prémios, Doué levou para casa o prémio de melhor jovem da competição e Lucas Chevalier (Lille) foi considerado o melhor guarda-redes. Luis Enrique acabou distinguido como o melhor treinador do campeonato, com 25 vitórias em 33 jogos, até ao momento, nos parisienses.

Confira aqui a lista completa de prémios na Liga Francesa:

Melhor jogador - Ousmane Dembélé (PSG)

Melhor jovem jogador - Désiré Doué (PSG)

Melhor treinador - Luis Enrique (PSG)

Melhor guarda-redes - Lucas Chevalier (Lille)

Melhor golo da temporada - Amine Gouir (Marselha)

Melhor árbitro central - Jérôme Brisard

Melhor árbitro assistente - Yannick Boutry

Onze ideal - Chevalier (Lille); Hakimi (PSG); Marquinhos (PSG); Pacho (PSG); Nuno Mendes (PSG); João Neves (PSG); Cherki (Lyon); Vitinha (PSG); Doué (PSG); Dembélé (PSG); Barcola (PSG).