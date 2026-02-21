França: Gonçalo Ramos marca e assiste no regresso do PSG à liderança
Formação do Parque dos Príncipes bateu o lanterna vermelha, Metz, por 3-0
O PSG venceu este sábado o encontro frente ao Metz, por 3-0, em partida a contar para a 23.ª jornada da liga francesa, triunfo que garantiu a subida ao primeiro lugar da classificação.
Gonçalo Ramos foi o único titular português e viu do relvado Doué abrir o marcador na finalização de um contra-ataque mortífero, com o internacional francês a picar por cima do guarda-redes adversário.
Em cima do intervalo, Gonçalo Ramos voltou a estar em bom plano. Na sequência de um canto, o avançado assistiu Barcola (45m+3) que cabeceou para o fundo das redes.
Na segunda parte, e já com Vitinha e João Neves em campo, foi a vez de Ramos (77m) registar o nome na lista marcadores. Grande trabalho do internacional português, a tirar o defesa da frente e a fuzilar de pé esquerdo a baliza do Metz.
Com este triunfo e aliado à derrota do Lens frente ao Mónaco, o PSG sobe ao primeiro lugar, com 54 pontos. Já o Metz continua a segurar a lanterna vermelha da classificação com apenas 13 pontos conquistados.