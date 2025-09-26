França
Há 41 min
França: João Neves falha receção do PSG ao Auxerre
Internacional português continua em período de recuperação e Marquinhos é novidade no boletim clínico
DIM
Internacional português continua em período de recuperação e Marquinhos é novidade no boletim clínico
DIM
Agora sim, é oficial. João Neves vai falhar a receção do PSG ao Auxerre.
Através de uma nota partilhada no site oficial, os parisienses confirmaram a ausência do médio português, que continua em período de recuperação, juntamente com Ousmane Dembélé e Désiré Doué. A novidade no boletim clínico do PSG é Marquinhos, que sofreu uma lesão no quadríceps esquerdo e deverá ficar de fora durante algumas semanas.
O jogo entre PSG e Auxerre está marcado para este sábado, a partir das 20h05, e os parisienses procuram regressar aos triunfos, depois do desaire frente ao Marselha na última jornada da Liga Francesa.
📌 Le point médical avant #PSGAJA. @Aspetar— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 26, 2025
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
RELACIONADOS
Ténis: Nuno Borges afastado em Tóquio após duelo intenso com Taylor Fritz
FC Porto: sete vitórias a abrir colocam Farioli num grupo restrito de ilustres
OFICIAL: André Almeida renova com o Valência até 2029
Liga: os onzes prováveis para o Benfica-Gil Vicente
FC Porto: treino matinal em Salzburgo e folga a dois dias do Arouca
Continuar a ler
TAGS: França PSG João Neves Auxerre Lesão
NOTÍCIAS MAIS LIDAS