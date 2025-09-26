Agora sim, é oficial. João Neves vai falhar a receção do PSG ao Auxerre.

Através de uma nota partilhada no site oficial, os parisienses confirmaram a ausência do médio português, que continua em período de recuperação, juntamente com Ousmane Dembélé e Désiré Doué. A novidade no boletim clínico do PSG é Marquinhos, que sofreu uma lesão no quadríceps esquerdo e deverá ficar de fora durante algumas semanas.

O jogo entre PSG e Auxerre está marcado para este sábado, a partir das 20h05, e os parisienses procuram regressar aos triunfos, depois do desaire frente ao Marselha na última jornada da Liga Francesa.

