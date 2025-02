João Neves vai começar a usar na camisola de jogo o distintivo «P1» que significa «Top Passeur», ou seja, a sigla que o distingue como o líder das assistências, perante o ranking de assistências da Liga Francesa, da temporada 2024/25.

Esta iniciativa foi promovida pela Professional Football League (LFP) que criou o conceito de premiar aquele que faz os passes decisivos para quem marca, à semelhança do que fez na temporada 2023/24, com o melhor marcador do campeonato. O primeiro a receber tal distinção foi o jovem internacional português, que tem vindo a destacar-se no PSG, levando 6 assistências, desde o início da temporada.

A nova camisola será usada no próximo jogo frente ao Monaco e entregue pelo atual melhor marcador do campeonato francês, Ousmane Dembélé.

«Demasiadas vezes na sombra do avançado, a Ligue de Football Professionnel lança o esquema Top Passeur para destacar os artistas da Liga Francesa. Durante a época 2023-2024, a Ligue de Football Professionnel criou um conceito original para destacar os melhores avançados da Liga Francesa: o Top Scoreur. No seguimento deste esquema inovador, a época 2024-2025 verá o lançamento do prémio Top Passer, que irá destacar os melhores jogadores da Liga Francesa. Tal como o emblema de Melhor Marcador, o emblema de Melhor Passador terá um nome de código: P1», disse a LFP em comunicado.