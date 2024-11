À procura de manter o registo sem derrotas no campeonato, o PSG deslocou-se até ao reduto do Angers e venceu, por 4-2, com destaque para as exibições de Lee Kang-In e Barcola.

Numa primeira parte absolutamente demolidora, os parisienses construíram a vantagem com que terminaram o encontro, sendo que tudo começou aos 17 minutos, graças ao golo de Lee Kang-In.

Pouco depois, o sul-coreano «bisou» e deu assim outros contornos ao resultado. Ora, à passagem da meia-hora de jogo, Barcola recebeu de Asensio e atirou a contar e em cima do intervalo também chegou ao «bis».

Ora, sem portugueses no onze inicial, o PSG acabou o encontro com Vitinha, Nuno Mendes e João Neves no banco de suplentes, depois de todos terem sido titulares a meio da semana, para a Liga dos Campeões.

Até final, o Angers ainda deu um ar da sua graça, com Lepaul e Biumla a faturarem durante o período de compensação do segundo tempo.

Com este resultado, os parisienses mantêm a liderança isolada da Liga Francesa, com 29 pontos, ainda sem derrotas e com seis pontos de vantagem para o Mónaco.