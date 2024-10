O PSG recebeu e venceu o Estrasburgo, por 4-2, num jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga Francesa.

Com os portugueses Vitinha e João Neves no onze inicial, a equipa da casa teve uma primeira parte de maior domínio e foi com alguma naturalidade que se colocou em vantagem no marcador. Aos 18 minutos, após passe de Barcola, o jovem Senny Mayulo estreou-se a marcar pelo PSG, ao fim de cinco jogos.

Ora, o resultado manteve-se sem alterações até ao intrevalo, mas no segundo tempo as coisas mudaram (e de que maneira). Logo a abrir, Marco Asensio deu novo motivo de alegria aos adeptos presentes no Parque dos Príncipes e pouco depois, os visitantes reduziram, por intermédio de Sekou Mara.

Seguiu-se uma resposta mortífera do PSG, que teve em Barcola, o autor do terceiro, aos 66 minutos e no minuto seguinte, as coisas só não ficaram ainda piores para o Estrasburgo porque Saidou Sow estava em posição irregular e o lance não contou. Até final, destaque para a assistência de João Neves e para o golo de Lee-Kang In, assim como o 4-2 final, apontado por Daouda Diongu.

Este resultado permite aos parisienses assumirem a liderança do campeonato, com os mesmos 20 pontos do Mónaco, mas em vantagem na diferença de golos.