A noite deste domingo terminou com «show» português, em Montpellier. O PSG goleou a equipa da casa por 6-2, com um golo e duas assistências de Vitinha.

O internacional luso foi um autêntico «faz tudo» em campo e aos 14 minutos inaugurou o marcador, depois de um excelente lance individual. A noite foi do médio ex-FC Porto, mas também do suspeito do costume. Depois de assistir Vitinha para o 1-0, Mbappé assinou o segundo dos parienses.

Só que o mar de rosas ficou torbulento para o PSG até ao intervalo e a vantagem de dois golos evaporou-se, por culpa de Arnaud Nordin e Teji Savanier, que deixaram tudo empatado para os segundos 45 minutos.

Foi preciso entrar em ação a maior das estrelas nos parisienses, ainda que o futuro não passe pela capital francesa. Mbappé assinou um golaço logo a abrir o segundo tempo e três minutos depois, Lee Kang-In fez o 4-2. aos 63, Vitinha ofereceu a Mbappé o «hat-trick» e o golo 250 com a camisola do PSG e já em cima do minuto noventa, Vitinha fechou uma exibição de gala com mais uma assitência, desta vez para outro português, Nuno Mendes, que fixou assim o resultado em 6-2.

Com este resultado, o PSG continua sem perder em 2024 e mantém a liderança confortável, da Liga Francesa.