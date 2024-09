Com Vitinha e João Neves no onze inicial, o PSG foi ao terreno do Lille, de Tiago Santos, vencer por 3-1, no jogo de encerramento da terceira jornada da Liga Francesa.

Numa primeira parte de sentido único, os parisienses demoraram meia-hora a encontrar o caminho da baliza, mas com alguma naturalidade colocaram-se em vantagem. Depois do árbitro apontar para a marca dos onze metros, Vitinha assumiu a conversão do castigo máximo e não tremeu, dando assim vantagem aos comandados de Luis Enrique.

Este lance abriu o apetite aos visitantes e nomeadamente a Barcola, que aos 36 minutos deu novo motivo para festejos aos adeptos, no «Stade Pierre-Mauroy». Após passe de Marco Asensio, o avançado de 21 anos rematou para o fundo da baliza.

Mas certo é que um jogo pode ter vários episódios e o segundo desta série surgiu no segundo tempo, que trouxe um maior domínio da formação caseira e que culminou com o golo de Zhegrova aos 78 minutos. Ora, uma fórmula de sucesso normalmente repete-se e o Lille quase copiou na perfeição os dois golos de rajada do PSG na primeira parte, não fosse Tiago Santos estar em posição irregular no momento do remate.

Até final, os parisienses aproveitaram um erro da defesa adversária para fecharem o resultado em 3-1, graças ao cabeceamento certeiro de Kolo Muani. Desta forma, o PSG mantém a invencibilidade e a liderança do campeonato, com nove pontos em três jogos.

Veja aqui o penálti convertido por Vitinha frente ao Lille: