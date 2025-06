A temporada perfeita do PSG a nível interno e na Liga dos Campeões abriu portas a uma possível conquista da Bola de Ouro a jogadores como Vitinha, que na opinião de João Neves seria um justo vencedor do troféu.

Questionado sobre o tema, em conferência de imprensa, o internacional português referiu ainda que as estatísticas individuais têm um papel fundamental para a atribuição do prémio.

«Yamal, Vitinha e Dembelé são todos espetaculares, mas neste tipo de troféus vale pouco o que cada um joga, são mais importantes as estatísticas e os golos. O troféu será bem entregue a qualquer um», afirmou.

Perante as emoções da última semana, com a conquista da Liga dos Campeões, João Neves destacou o orgulho de levantar um troféu e espera repetir o feito no próximo domingo, após a final da Liga das Nações, diante da Espanha.

«Sem dúvida que a última semana foi uma das melhores da minha vida desportiva. Há pouco tempo para descansar e para. A festa depois da Champions foi muito boa, vir para seleção também é muito bom para qualquer jogador e estamos focados no próximo objetivo», admitiu.

«É um orgulho imenso ganhar a maior competição a nível de clubes, levantar o troféu é algo único e são poucos os que conseguem repetir essa conquista. Agora com a Seleção espero ganhar o meu primeiro título e é por isso que estamos cá todos, para conquistá-lo.»