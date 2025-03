Esta terça-feira há duelo de portugueses nas meias-finais da Taça de França, quando o PSG de Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos defrontar o Dunkerque, equipa orientada por Luís Castro, que alinha no segundo escalão do futebol francês.

Na antevisão ao encontro, Luis Enrique foi surpreendido com a informação de que Luís Castro já tinha treinado João Neves e Gonçalo Ramos nos escalões de formação do Benfica.

«Conheço o Luís Castro, mas não sabia que ele tinha sido treinador do Gonçalo Ramos e do João Neves. Vou falar sobre isso com eles (Gonçalo Ramos e João Neves) e ver se eles me podem ajudar. Analisámos bem o Dunkerque, eles venceram três equipas da primeira divisão francesa. Gosto do estilo de jogo do Dunkerque», começou por referir.

O jogo entre as duas equipas está marcado para as 20h10, no reduto do Dunkerque.