A Movistar continua a partilhar excertos do documentário que envolve o PSG e mais concretamente Luis Enrique, técnico dos parisienses, durante a temporada de 2023/24.

Num vídeo publicado nas redes sociais, é possível assistir ao discurso do treinador espanhol, dentro do balneário, durante um jogo contra a Real Sociedad. À volta de uma mesa, Luis Enrique mostrou-se emotivo e com muita vontade de passar a sua mensagem, de tal forma, que chegou mesmo a atirar garrafas para o chão.

«Se tivermos de ser eliminados da Liga dos Campeões, que sejamos eliminados. Mas que sejamos eliminados da Champions a jogar futebol», pode ouvir-se.

Entre os atletas presentes na sala, destaque para Kylian Mbappé, que já não se encontra no clube, mas que também foi protagonista de um outro momento com o técnico, igualmente partilhado neste documentário.

Recorde-se que o PSG acabou por vencer a Real Sociedad, por 2-0, com dois golos marcados no segundo tempo, por intermédio de Mbappé e Barcola.

Veja aqui as declarações completas de Luis Enrique: