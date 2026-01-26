OFICIAL: PSG assegura Dro Fernández até 2030
Jovem médio espanhol de 18 anos chega a Paris depois de pagar os seis milhões de euros da sua cláusula de rescisão no Barcelona
O PSG anunciou esta segunda-feira a contratação de Dro Fernández, médio espanhol de 18 anos, que assinou contrato com o clube parisiense até 2030. O jovem jogador, proveniente do Barcelona, chega ao Parque dos Príncipes depois de ter pago a própria cláusula de rescisão fixada pelos catalães, no valor de seis milhões de euros.
Nascido a 12 de janeiro de 2008, em Nigrán, Pedro Fernández, conhecido no futebol por «Dro», deu os primeiros passos no ED Val Miñor Nigrán, antes de ingressar no Barcelona em 2022.
Ainda com 16 anos, foi promovido à equipa sub-19 dos balugrana e conquistou da UEFA Youth League. Em declarações divulgadas pelo PSG, o médio não escondeu o entusiasmo.
«Estou muito feliz e orgulhoso por me juntar ao Paris Saint-Germain. É um clube enorme, que sigo desde criança, e quero dar tudo por esta camisola», afirmou.
