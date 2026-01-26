O PSG anunciou esta segunda-feira a contratação de Dro Fernández, médio espanhol de 18 anos, que assinou contrato com o clube parisiense até 2030. O jovem jogador, proveniente do Barcelona, chega ao Parque dos Príncipes depois de ter pago a própria cláusula de rescisão fixada pelos catalães, no valor de seis milhões de euros.

Nascido a 12 de janeiro de 2008, em Nigrán, Pedro Fernández, conhecido no futebol por «Dro», deu os primeiros passos no ED Val Miñor Nigrán, antes de ingressar no Barcelona em 2022. 

Ainda com 16 anos, foi promovido à equipa sub-19 dos balugrana e conquistou da UEFA Youth League. Em declarações divulgadas pelo PSG, o médio não escondeu o entusiasmo.

«Estou muito feliz e orgulhoso por me juntar ao Paris Saint-Germain. É um clube enorme, que sigo desde criança, e quero dar tudo por esta camisola», afirmou.

RELACIONADOS
Barcelona: jovem promessa paga a própria cláusula e está de saída
Andebol: vitória da Dinamarca afasta Portugal das meias-finais do Europeu
TAP vai ser a «transportadora oficial» da Seleção nos próximos dois Mundiais
St. Juste despede-se do Sporting: «O verde e branco corre-me nas veias»
OFICIAL: Estrela da Amadora empresta avançado ao Belenenses