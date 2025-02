Nasser Al-Khelaifi e John Textor envolveram-se numa discussão acesa, em julho de 2024, pelo que o áudio foi esta quarta-feira revelado pelo jornal «L'Équipe».

O momento aconteceu durante um encontro de presidentes dos clubes da Liga Francesa, com o dono do PSG (Al-Khelaifi) a referir-se ao líder do Lyon (John Textor) como um «cowboy que não entende nada».

«John, cala a boca, tu não entendes nada. És um cowboy que vieste não sei de onde para falar connosco», começou por afirmar Al-Khelaifi. De seguida, Textor afirmou que Nasser era um «tirano» e este comentário levou o dono dos parisienses a abandonar a reunião.

«John, cala a boca, tu não percebes nada. Vou sair desta reunião, porque ele realmente está-me a deixar cheio de raiva. Estou a perder o meu tempo e vou sair da reunião, ele não entende nada», afirmou.

A reunião entre dirigentes máximos dos clubes franceses aconteceu para abordar as questões relacionadas com os direitos televisivos do campeonato.