O Paris Saint-Germain informou esta quinta-feira que o jogador Desiré Doué contraiu uma lesão na coxa direita, no encontro frente ao Lorient, realizado na véspera.

O extremo, de 20 anos, foi retirado de maca aos 60 minutos da partida a contar para a 10.ª jornada da Liga francesa.

Doué vai fazer uma nova avaliação depois da paragem das seleções, sendo certo que irá falhar os jogos nas próximas semanas, incluindo os últimos dois compromissos de qualificação para o Mundial 2026 da seleção francesa, contra Ucrânia e Azerbaijão, em novembro.

Além dos compromissos internacionais que irá falhar pela seleção francesa, Doué também não poderá ser opção para Luis Enrique nos encontros contra o Nice e o Lyon para a Liga francesa e frente ao Bayern Munique, para a quarta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.