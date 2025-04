O PSG sagrou-se, este sábado, tetracampeão francês, após receber e vencer o Angers por 1-0.

A precisar apenas de um ponto para festejar o título de campeão nacional pela 13.ª vez na história, os comandados de Luis Enrique tiveram uma primeira parte dominante, mas sem conseguir colocar a bola no fundo da baliza.

Vitinha e Gonçalo Ramos foram titulares no PSG, sendo que o ponta de lança até desperdiçou uma boa oportunidade, ainda na primeira parte, quando saltou completamente sozinho para cabecear ao lado: Ramos acertou mal na bola.

Nuno Mendes e João Neves começaram no banco, mas entraram no decorrer do segundo tempo, que trouxe o primeiro e único golo do encontro. Após recuperar a bola junto à grande área, Kvaratskhelia cruzou para o interior da área e lá apareceu o desvio certeiro de Doué.

A partir daqui, a equipa da casa começou a gerir a vantagem no encontro e acabou por garantir o triunfo com uma série de oportunidades desperdiçadas nos segundos 45 minutos. Assim sendo, o PSG confirma a conquista do campeonato, com 24 pontos de vantagem para Mónaco (à condição) e já no início de abril.

Este é o quarto campeonato francês para Nuno Mendes, o terceiro para Vitinha, o segundo para Gonçalo Ramos e o primeiro na carreira para João Neves.