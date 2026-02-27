Entre os portugueses do Paris Saint-Germain, João Neves é o único incluído no boletim médico do clube. Segundo indicou o PSG nesta sexta-feira, em comunicado, o médio sofreu um impacto no tornozelo esquerdo que o vai obrigar a efetuar tratamento nos próximos dias.

Por isso, está fora do próximo duelo dos parisienses contra o Le Havre, neste sábado, a contar para a Liga francesa. É mais uma paragem do internacional luso, que tem tido alguns problemas com lesões esta temporada.

Mas Luis Enrique tem mais ausências. Quentin Ndjantou e Fabián Ruiz continuam em tratamento. Já o Bola de Ouro Ousmane Dembélé continua a treinar individualmente, ao lado de Senny Mayulu.

O PSG é líder do campeonato francês com 54 pontos, mais dois do que o Lens. O Le Havre é 13.º, com 26 pontos.