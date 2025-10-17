França
PSG: Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos convocados, Neves ainda de fora
Parisienses medem forças com o Estrasburgo, esta sexta-feira, a partir das 19h45
O PSG divulgou a lista de convocados para a receção ao Estrasburgo, esta sexta-feira, que conta com as presenças de Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos.
Entre os portugueses que atuam no clube parisiense, João Neves é a única baixa devido a lesão, razão pela qual também já tinha falhado o estágio da Seleção Nacional na semana passada. Além do médio, Luis Enrique também não poderá contar com o capitão Marquinhos, Dembélé e Fabián Ruiz, todos a recuperar das respetivas lesões.
O PSG-Estrasburgo, a contar para a oitava jornada da Liga francesa, está marcado para esta sexta-feira, às 19h45.
