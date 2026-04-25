O Paris Saint-Germain recebeu e venceu o Angers por 3-0, num jogo a contar para a 30.ª jornada da Ligue 1. Com este triunfo os parisienses estão mais perto de se tornarem pentacampeões pela primeira vez na história.

Sem Nuno Mendes e Vitinha, de fora por questões físicas, o PSG entrou praticamente a vencer na partida, depois de Kang-in Lee abrir o marcador ao minuto 7. O Angers revidou ao minuto 22, mas viu o golo de Amine Sbai ser anulado por fora de jogo.

Os parisienses dilataram a vantagem ainda antes do intervalo por Mayulu, ao minuto 39, e foram para o intervalo a vencer por 2-0.

Para o início do segundo tempo, Luis Enrique promoveu a entrada de João Neves, juntamente com Dro Fernandez e Zaire-Emery. Com sete minutos jogados na segunda parte, Lucas Beraldo fez o último golo do jogo e fechou o resultado em 3-0.

Antes do apito final houve ainda tempo para a expulsão de Gonçalo Ramos, o único português titular na partida, depois de ver o segundo cartão amarelo ao minuto 74.

O PSG aproveitou da melhor forma o deslize do RC Lens e aumentou a vantagem para seis pontos e está assim a duas vitórias de se sagrar pentacampeão francês.