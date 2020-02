O PSG fez questão de homenagear Kobe Bryant antes da partida frente ao Montpellier. Os jogadores uniram-se no grande círculo, em silêncio, enquanto passavam imagens do ex-basquetebolista nos ecrãs gigantes do Parque dos Príncipes.



O emblema francês lembrou a visita do «Black Mamba» ao seu centro de treinos e alguns dos melhores momentos da sua carreira ao serviço dos LA Lakers.



O vídeo termina com uma imagem de Kobe Bryant. Segue-se um aplauso arrepiante dos jogadores e de todo o estádio.



Ora veja: