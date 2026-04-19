VÍDEO: Afonso Moreira marca e assiste na vitória do Lyon frente ao PSG
Vitinha sai lesionado, Gonçalo Ramos falha penálti e parisienses têm apenas um ponto de vantagem para o Lens (com um jogo a menos)
Paulo Fonseca e o Lyon deslocaram-se até ao Parque dos Príncipes para surpreender o PSG e aplicar uma derrota por 2-1, num encontro que teve portugueses em destaque... pelos bons e maus motivos.
Afonso Moreira foi titular no conjunto visitante e logo aos seis minutos mostrou ao que vinha. Uma assistência para Endrick permitiu ao Lyon construir uma vantagem madrugadora no encontro, ampliada pouco depois e com os mesmos protagonistas em evidência.
Endrick mudou de papel, lançou a velocidade do avançado português, que galgou metros com a bola controlada e finalizou com classe para o 2-0. O lance teve início numa disputa de bola com Endrick e Vitinha, sendo que o português saiu a coxear e teve mesmo de ser substituído pouco depois da meia hora de jogo.
Afonso Moreira assiste Endrick para o primeiro, Endrick assiste Afonso Moreira para o segundo 🤷♂️— sport tv (@sporttvportugal) April 19, 2026
Ora, ainda antes da saída de Vitinha, o PSG dispôs de uma enorme ocasião para marcar, só que Gonçalo Ramos não teve engenho para converter com sucesso uma grande penalidade e o 2-0 manteve-se até ao intervalo.
Para o segundo tempo, Luis Enrique tentou mexer com o jogo, fez algumas alterações e apenas viu o impacto dos suplentes chegar já em período de compensação. Kvaratskhelia atirou a contar e fechou as contas do jogo, que permite ao Lyon agarrar-se ao quarto lugar da Liga Francesa, com os mesmos 54 pontos do Lille.
Por outro lado, o PSG é líder e tem apenas um ponto de vantagem para o Lens, que tem um jogo a mais do que o conjunto parisiense.